Servise binmedi, evinde asılı halde bulundu!

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde servis şoförü, işe götürdüğü kadına ulaşamayınca durum ekiplere bildirildi. Eve giren ekipler, 37 yaşındaki kadını doğalgaz borusuna asılı halde ölü buldu.

Servise binmedi, evinde asılı halde bulundu!
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İHA
Yayınlanma: 05.05.2025 - 12:20

Olay, Uzunçiftlik Mahallesi Tufan Sokak’ta bulunan bir sitenin içindeki 3 katlı binanın 1. katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir şirkette çalışan H.Ö’yü almak için gelen servis şoförü, kendisinden haber alamayınca durum 112 Acil Çağrı Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.Ö’ye ait dairenin kapısı, itfaiye ekipleri tarafından açıldı. H.Ö, doğalgaz borusuna asılı halde bulundu. Sağlık ekipleri, H.Ö’nün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #kocaeli #intihar

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