Kütahya'da sır olay: 32 yaşındaki muhasebeci, bilgisayar başında ölü bulundu

Kütahya’da 32 yaşındaki muhasebeci Gökhan Demir evinde bilgisayar başında ölü bulundu.

Kütahya'da sır olay: 32 yaşındaki muhasebeci, bilgisayar başında ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 05.05.2025 - 11:18

Fuat Paşa Mahallesi Kıyın Sokak’ta meydana gelen olayda ailesi tarafından hareketsiz şekilde bulunan Demir için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ BULUNDU

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayda, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Demir’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #112 Acil #Kütahya

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