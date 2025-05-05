Kütahya'da sır olay: 32 yaşındaki muhasebeci, bilgisayar başında ölü bulundu
Kütahya’da 32 yaşındaki muhasebeci Gökhan Demir evinde bilgisayar başında ölü bulundu.
Fuat Paşa Mahallesi Kıyın Sokak’ta meydana gelen olayda ailesi tarafından hareketsiz şekilde bulunan Demir için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ÖLÜ BULUNDU
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayda, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Demir’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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