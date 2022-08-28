SES Ankara Şubesi: Promosyon anlaşmaları güncellenmeli
SES Ankara Şubesi, “İhale yapıldığında Ankara Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinin bankadaki personel ödemelerine ait aylık işle hacmi 258 milyon iken bugünkü işlem hacmi 650 milyona çıkmıştır. Sağlık emekçilerinin aldığı promosyon ödemeleri ile güncel promosyon ödemeleri arasında 10 kat fark bulunmaktadır. Promosyon anlaşmaları güncellenmelidir” açıklamasını yaptı.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, bugün yaptığı yazılı açıklamada, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin promosyon mağduriyetlerinin giderilmesi talep etti.
Açıklamada, "İhale yapıldığında Ankara Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinin bankadaki personel ödemelerine ait aylık işle hacmi 258 milyon iken bugünkü işlem hacmi 650 milyona çıkmıştır. Sağlık emekçilerinin aldığı promosyon ödemeleri ile güncel promosyon ödemeleri arasında 10 kat fark bulunmaktadır. Promosyon anlaşmaları güncellenmelidir" denildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
- Sağlık emekçilerinin aldığı promosyon ödemeleri ile güncel promosyon anlaşmaları arasında 10 kat fark bulunmakta. Ankara Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde görevli sağlık emekçileri, 01.01.2020 ile 31.12.2024 yılları arasında beş yıllık (60 ay) dönem için aylık 96 TL’ye denk gelen 5 bin 760 TL ödeme aldı. İlimizde iki gün önce kamu üniversitesinde yapılan ihalede, üç yıllık (36 aylık) dönem için aylık 958 TL’ye denk gelen toplamda 34 bin 500 TL’lik anlaşma yapılmıştır. İlimizdeki sağlık emekçileri aylık 96 TL’ye denk gelen promosyon ücreti alırken bankaların işlem hacmi artmaya devam etmekte.
- İhale yapıldığında Ankara Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinin bankadaki personel ödemelerine ait aylık işle hacmi 258 milyon iken bugünkü işlem hacmi 650 milyona çıkmıştır. Promosyon anlaşmamız beş yıllık yapılmış olup anlaşmanın tamamlanmasına yaklaşık 2,5 yıl bulunmaktadır. Sağlık emekçilerinin aldığı promosyon ödemeleri ile güncel promosyon ödemeleri arasında 10 kat fark bulunmaktadır. Promosyon anlaşmaları güncellenmelidir.
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- Gökbakar'dan Ural'a sert yanıt
- Doktor doktor dolaştı, 14 yıl sonra teşhis konuldu
- Hazine, satıştan gelecek ödemeye el koydu
- Sedat Peker'den yeni paylaşımlar...
- Birinci parti değişti, Millet İttifakı fark attı!
- Uzmanından kiracılara tahliye taahhütnamesi uyarısı
- Mine Tozlu Sineren, rüşvet ağını anlattı
- Yüksek hızlı rüşvetin belgeleri
- Kılıçdaroğlu'ndan Sedat Peker açıklaması
- Peker, yeni video yayımladı