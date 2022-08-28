SES Ankara Şubesi: Promosyon anlaşmaları güncellenmeli

28 Ağustos 2022 Pazar, 18:20

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, bugün yaptığı yazılı açıklamada, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin promosyon mağduriyetlerinin giderilmesi talep etti.



Açıklamada, "İhale yapıldığında Ankara Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinin bankadaki personel ödemelerine ait aylık işle hacmi 258 milyon iken bugünkü işlem hacmi 650 milyona çıkmıştır. Sağlık emekçilerinin aldığı promosyon ödemeleri ile güncel promosyon ödemeleri arasında 10 kat fark bulunmaktadır. Promosyon anlaşmaları güncellenmelidir" denildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi: