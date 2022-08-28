SES Ankara Şubesi: Promosyon anlaşmaları güncellenmeli

SES Ankara Şubesi, “İhale yapıldığında Ankara Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinin bankadaki personel ödemelerine ait aylık işle hacmi 258 milyon iken bugünkü işlem hacmi 650 milyona çıkmıştır. Sağlık emekçilerinin aldığı promosyon ödemeleri ile güncel promosyon ödemeleri arasında 10 kat fark bulunmaktadır. Promosyon anlaşmaları güncellenmelidir” açıklamasını yaptı.

ANKA
28 Ağustos 2022 Pazar, 18:20
SES Ankara Şubesi: Promosyon anlaşmaları güncellenmeli
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Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, bugün yaptığı yazılı açıklamada, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin promosyon mağduriyetlerinin giderilmesi talep etti.

Açıklamada, "İhale yapıldığında Ankara Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinin bankadaki personel ödemelerine ait aylık işle hacmi 258 milyon iken bugünkü işlem hacmi 650 milyona çıkmıştır. Sağlık emekçilerinin aldığı promosyon ödemeleri ile güncel promosyon ödemeleri arasında 10 kat fark bulunmaktadır. Promosyon anlaşmaları güncellenmelidir" denildi.

 Açıklamada şunlar kaydedildi:

  • Sağlık emekçilerinin aldığı promosyon ödemeleri ile güncel promosyon anlaşmaları arasında 10 kat fark bulunmakta. Ankara Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde görevli sağlık emekçileri, 01.01.2020 ile 31.12.2024 yılları arasında beş yıllık (60 ay) dönem için aylık 96 TL’ye denk gelen 5 bin 760 TL ödeme aldı. İlimizde iki gün önce kamu üniversitesinde yapılan ihalede, üç yıllık (36 aylık) dönem için aylık 958 TL’ye denk gelen toplamda 34 bin 500 TL’lik anlaşma yapılmıştır. İlimizdeki sağlık emekçileri aylık 96 TL’ye denk gelen promosyon ücreti alırken bankaların işlem hacmi artmaya devam etmekte.

  • İhale yapıldığında Ankara Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinin bankadaki personel ödemelerine ait aylık işle hacmi 258 milyon iken bugünkü işlem hacmi 650 milyona çıkmıştır. Promosyon anlaşmamız beş yıllık yapılmış olup anlaşmanın tamamlanmasına yaklaşık 2,5 yıl bulunmaktadır. Sağlık emekçilerinin aldığı promosyon ödemeleri ile güncel promosyon ödemeleri arasında 10 kat fark bulunmaktadır. Promosyon anlaşmaları güncellenmelidir.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası SES Ankara Sağlık Müdürlüğü

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