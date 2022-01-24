SES, sözleşmeye dikkat çekti: Sağlık çalışanları mağdur

24 Ocak 2022 Pazartesi, 04:00

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, 2022-2023 yıllarını kapsayan toplusözleşme kapsamında, doktorlar dışındaki sağlık çalışanlarının döner sermaye ek ödemelerinden aldıkları payın yüzde 20 artırılmasının, sözleşme kapsamı dışında kalan binlerce sağlık çalışanını mağdur ettiğine vurgu yaptı.

Diş hekimleri, hekimler, bakanlıklarda görev yapan sağlıkçılar ve binlerce aile sağlığı merkezi çalışanının bu kapsam dışında kaldığını belirten Yalçınkaya, “Ocak ayı itibarıyla kapsam içindeki sağlık emekçileri bu ek ödemelerini yüzde 20 artırılmış alırken, kapsam dışında bırakılan arkadaşlarımız bu ödemeden faydalanamadı” dedi.

Yalçınkaya, “Sağlık Bakanlığı merkezinde görev yapan binlerce sağlık emekçisi ve diğer bakanlıklarda çalışan sağlık emekçileri de bu kapsam dışında bırakıldı” dedi. Bu durumun yeni yılda verilen ek ödemelere yansımaya başladığını aktaran Yalçınkaya, “Ocak ayı itibarıyla kapsam içindeki sağlık emekçileri ek ödemelerini yüzde 20 artırılmış alırken, kapsam dışında bırakılan arkadaşlarımız bu ödemeden faydalanamadı” ifadelerini kullandı. Bu nedenle birçok sağlık çalışanının mağdur edildiğini söyleyen Yalçınkaya, “Bakanlık ağustos ayından itibaren bu sorunun ortaya çıkacağını bilmesine ve sorunu çözeceğini ifade etmesine rağmen gerekli adımlar atılmadı. 6. Dönem Topla İş Sözleşmesi’nin uygulamaya başlandığı ocak ayı ödemeleri, ciddi olarak hem ekip anlayışını hem de maaş gelir denkliğini sarmış durumda. Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde çalışan sağlık emekçisinin ödemesi artırıldı ama Tarım Bakanlığı gibi diğer kurumlarda çalışan sağlık hizmetleri sınıfında görevli emekçinin ödemesi artırılmadı. Sonuç olarak hem maaş açıklığı hem de maaş denkliği daha da içinden çıkılmaz halde geldi. ‘Hakkaniyeti sağlayacağız’ diyenler hakkaniyetsizliği daha da arttırarak iş yerlerimizi kaosa sürükledi” diye konuştu.