Sağlık çalışanlarına şiddete hapis talebi
Sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olayları dur durak bilmiyor. Her gün yurdun dört bir tarafından darp edilen doktor, hemşire, hasta bakıcı haberleri geliyor. Sağlıkçılar, zor kullanmaya beş yıla kadar hapis cezası verilmesini istiyor.
Sağlıkta şiddet olayları, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde hamile hemşire Gülhan D’nin 4 kişi tarafından darp edilmesiyle yeniden gündeme geldi. Saldırganların tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması da yurttaşların tepkisini çekti. Genel Sağlık-İş, son günlerde artan şiddet olaylarına karşı Sağlıkta Şiddet Yasası tasarısı hazırladı.
BEŞ YIL HAPİS İSTEMİ
Tasarıda, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) “tehdit” suçunu işleyenlerle ilgili altı aydan iki yıla kadar hapis cezası öneren maddesine, sağlıkçılarla ilgili özel bir madde eklenmesi önerildi. Tasarıda ayrıca, “kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi” suçunun da sağlıkçılara göre düzenlenmesi istendi. Sağlık personeline karşı, zor kullanma veya hakaret yoluyla bireylerin sağlık hizmeti almasına engel olunacak bir suç işlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilebileceği belirtildi. Öte yandan, TCK’de üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası öngören “hakaret” suçuna da sağlıkçılarla ilgili bir fıkra konulması da önerildi.
CAYDIRICILIK YOK
Teklife ilişkin konuşan Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, “Onlarca sağlık çalışanı kasten öldürme, hakaret, tehdit gibi suçların mağduru oluyor. Şiddet vakalarının sayısı dikkate alındığında, olayların adli mercilere aksetmesine rağmen caydırıcılığın sağlanamadığı, bu bakımdan bir güncellemeye ihtiyaç bulunduğu açık” dedi.
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