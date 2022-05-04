‘Sessiz İstila’ filminin yapımcısı Hande Karacasu serbest bırakıldı

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:21

Sığınmacı sorununa değinen 'Sessiz İstila' isimli kısa film YouTube'da yayımlandı.

Filmin yayına verilmesinin ardından; Emniyet Genel Müdürlüğü, film ile ilgili “İçeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınlayan H.K. isimli şahıs Sakarya’da; ayrıca Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan H.D. isimli şahıs ise İstanbul'da yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır” açıklamasını yaptı.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran videodan sonra Zafer Partisi, Karacasu'nun emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığını duyurdu.

Hande Karacasu serbest bırakıldı... pic.twitter.com/0UJmbtcjdK — Zafer Partisi (@zaferpartisi) May 4, 2022

ÖZDAĞ: YAPIM MASRAFLARINI BEN KARŞILADIM

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da gözaltı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kısa filmin siparişi kendisinin verip yapım masraflarını karşıladığını söylemişti.

Özdağ, "H. Karacasu tarafından çekilen Sessiz İstila adlı kısa belgesel kendisine benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım. H. Karacasu, kontrolsüz göçün sonuçlarını gösterdi. Suriyeliler ‘halk’ değil. Misafir. Kin/düşmanlık yok" ifadelerini kullandı.