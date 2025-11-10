Sessizliğini koruyordu... Meral Akşener'den '10 Kasım' mesajı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.11.2025 09:25:00
Haber Merkezi
Uzun süredir siyasetten uzak kalan eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu defa da sessizliğini Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılında bozdu. Akşener, "Takvimler her Kasım'a döndüğünde, Türk milleti olarak hep derin bir hüzünle, özlemle ve minnetle sızlar yüreğimiz..." dedi.

Aktif siyaseti bıraktığını açıklayan İYİ Parti'nin kurucusu ve eski Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

"TAKVİMLER HER KASIM'A DÖNDÜĞÜNDE..."

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Takvimler her Kasım'a döndüğünde, Türk milleti olarak hep derin bir hüzünle, özlemle ve minnetle sızlar yüreğimiz...

Çünkü aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, Kasım ayının 10'u geldiğinde; sadece acı bir kaybı değil, bizlere emanet edilen büyük mirasın omuzlarımıza yüklediği onurlu sorumluluğu da derinden hissederiz.

Biliriz ki, o bir çift mavi gözün ışığı, milletimiz için yaptığı binbir fedakârlıkla yoğrulmuş fikirleri, ilelebet yolumuzu aydınlatacaktır.  

Ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum.

Fikirleri baki, mekânı cennet, ruhu şad olsun..."

