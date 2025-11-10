Sessizliğini koruyordu... Meral Akşener'den '10 Kasım' mesajı!

Aktif siyaseti bıraktığını açıklayan İYİ Parti'nin kurucusu ve eski Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

"TAKVİMLER HER KASIM'A DÖNDÜĞÜNDE..."

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Takvimler her Kasım'a döndüğünde, Türk milleti olarak hep derin bir hüzünle, özlemle ve minnetle sızlar yüreğimiz...

Çünkü aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, Kasım ayının 10'u geldiğinde; sadece acı bir kaybı değil, bizlere emanet edilen büyük mirasın omuzlarımıza yüklediği onurlu sorumluluğu da derinden hissederiz.

Biliriz ki, o bir çift mavi gözün ışığı, milletimiz için yaptığı binbir fedakârlıkla yoğrulmuş fikirleri, ilelebet yolumuzu aydınlatacaktır.

Ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum.

Fikirleri baki, mekânı cennet, ruhu şad olsun..."