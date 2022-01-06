Sevgi evlerindeki çocukları camide ifşa ettiler, sosyal medyada tepki topladı

06 Ocak 2022 Perşembe, 04:00

Aileleri tarafından sokağa bırakılan ve devlet korumasında olan Sevgi Evlerindeki çocuklar Aydın’da “Çocuklar Caminin Huzur İkliminde Buluşuyor” projesi kapsamında öğle namazına götürüldü. İl Müftüsü Ercan Aksu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan’ın da katıldığı cami etkinliğinde çocuklar cemaatin karşısına çıkarılarak ifşa edildi. Çocukların cami ziyaretleri yüzleri açık şekilde basın ile paylaşıldı.

Aydın İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından başlatılan proje kapsamında yürütülen “Çocuklar Caminin Huzur İkliminde Buluşuyor” projesi kapsamında Aydın Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı çocuk evlerinde koruma ve bakım altında kalan çocuklar Muradiye ve Evliya Çelebi camilerinde öğle namazında götürüldü. Programa İl Müftüsü Ercan Aksu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan ve kurum çalışanları katıldı.

BAKAN AÇIKLAMIŞTI

Cami içerisinde devam eden programda çocuklar cemaat karşısına çıkarıldı. Katılanlar konuşma yaptıktan sonra çocuklara hediyeler verildi. Yapılan etkinlik sosyal medya ve basında paylaşıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 23 Nisan nedeniyle koltuğunu devrettiği çocuğun koruma altında tutulduğunu açıklayarak çikolata ve çay ikram etmediğini açıklamıştı. AKP Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın ise Sevgi Evlerinde kalan çocukların görüntülerini sosyal medyada paylaşmış, bu paylaşımları tepki görmüştü.