Sevgi evi görevlisinden çocuğa cinsel istismar

26 Kasım 2021 Cuma, 10:37

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri, sevgi evinde kalan Ş.B.'ye yeni kıyafetler alan iş arkadaşları M.Y.'nin davranışlarından şüphelendi. Bunun üzerine görevliler çocuğun yanına giderek durumu sordu. Kız çocuğu da ağlayarak, M.Y.'nin kendisine dokunarak ve öperek cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Görevlilerin şikayeti üzerine gözaltına alınan M.Y. sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

M.Y. hakkında 'cinsel istismar' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan M.Y., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. M.Y. savunmasında, yaklaşık 2,5 aydır sevgi evinde görev yaptığını ve çocuğu taciz etmediğini söyleyerek, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme heyeti, eylemi 'sarkıntılık' düzeyinde kaldığına hükmettiği M.Y.'ye 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.