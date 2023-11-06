'Sevgilime yazdın' dedi, metruk binada darbetti

Bursa’da ‘Sevgilime yazdın’ diyerek bir genci darbeden 2 kişi, o anları cep telefonu ile saniye saniye kaydedip sosyal medyada paylaştı.

İHA
Yayınlanma: 06.11.2023 - 10:20
'Sevgilime yazdın' dedi, metruk binada darbetti
Abone Ol google-news

Merkez Osmangazi İlçesi Emek Mahallesi’nde bulunan metruk bir binada, kimliği henüz belirlenemeyen iki şahıs metruk binaya götürdükleri bir genci ‘Sevgilime yazdın’ diyerek darbetmeye başladı.

'SURATIMA VURMAYIN'

Darbedilen genç ‘Suratıma vurmayın’ dese de darbedenler dinlemedi.

Kimliği belirsiz şahıslar, o darp anlarını cep telefonları ile saniye saniye kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.


İlgili Haberler

Bina çöktü, operatör ölümden döndü!

Bina çöktü, operatör ölümden döndü!
Hazine binası boşaltılıyor!

Hazine binası boşaltılıyor!
81 ilde 405 bina denetlendi

81 ilde 405 bina denetlendi

En Çok Okunan Haberler