'Sevgilime yazdın' dedi, metruk binada darbetti
Bursa’da ‘Sevgilime yazdın’ diyerek bir genci darbeden 2 kişi, o anları cep telefonu ile saniye saniye kaydedip sosyal medyada paylaştı.
Merkez Osmangazi İlçesi Emek Mahallesi’nde bulunan metruk bir binada, kimliği henüz belirlenemeyen iki şahıs metruk binaya götürdükleri bir genci ‘Sevgilime yazdın’ diyerek darbetmeye başladı.
'SURATIMA VURMAYIN'
Darbedilen genç ‘Suratıma vurmayın’ dese de darbedenler dinlemedi.
Kimliği belirsiz şahıslar, o darp anlarını cep telefonları ile saniye saniye kaydedip sosyal medyada paylaştı.
Görüntüleri inceleyen polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
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