Hazine binası boşaltılıyor!

Yayınlanma: 02.11.2023 - 16:10

Güncelleme: 02.11.2023 - 16:14

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Emek mahallesi binasından çıkma kararı aldığ iddia edildi.

Herhangi bir yazılı bildirim olmasa da personelin sözlü talimat üzerine taşınma hazırlıklarına başladığı kaydedildi. Resmi bilgi olmasa da deprem açısından riskli raporu verildiği yönünde bilgiler veriliyor.

Geçmişte Halkbank için yapılan ancak Hazine Müsteşarlığı’nın Halkbank’a haber vermeden yerleştiği bina, ekonomi yönetiminin önemli merkezi olmuştu.

YENİ BİNA İÇİN HENÜZ PERSONELE BİLGİ VERİLMEDİ

EKONOMİ'den Mehmet Kaya'nın aktardığına göre, bilgi veren kaynaklar, taşınılacak yer ve zaman konusunda resmi bir bildirimde bulunulmadığı ancak personelin eşyalarını toplamaya başladığını belirttiler. Personele, mümkün olduğunca birimlerin bir arada olacağı bir çözüm için çalışıldığının söylendiği belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu binasında, daha önce Hazine Müsteşarlığı bünyesinde olan başta denetim olmak üzere, kamu finansmanı, sigortacılık, KİT, dış ilişkiler gibi birimler bulunuyordu.

Hazine Müsteşarlığı ve sonrasında oluşturulan Dış Ticaret Müsteşarlığına ev sahibi yapan bina, Başbakanlık sistemi döneminde ilgili bakanların da makamını ev sahipliği yapmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı oluşturulmasıyla da, Maliye Bakanlığı’nın TBMM’nin karşısında bulunan binası ile birlikte Bakan makamı bulunan iki binadan biriydi.