Sevgilisi gözcülük yaptı: Motosiklet çalarken suçüstü yakalandı

Yayınlanma: 13.11.2023 - 09:53

Güncelleme: 13.11.2023 - 10:14

Mersin’den hırsızlık yapmak için Adana'nın Yüreğir ilçesine geldiği belirlenen Hakan D. (23) ile sevgilisi Asiye O. (21), 25 Ekim saat 14.00 sıralarında alışveriş merkezinin otoparkında keşif yaptı. Hakan D., motosikleti çalıştırdıktan sonra çıkışa yöneldi. Bu sırada gözcülük yapan Asiye O. ise yürüyerek olay yerinde uzaklaştı.

Hakan D., motosikletle otoparktan çıktığı sırada güvenlik görevlileri tarafından suçüstü yakalandı. Olay anı alışveriş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bölgede devriye gezen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayı fark edip alışveriş merkezinin otoparkına gitti. Polis, şüpheliler Hakan D. ile Asiye O.’yu gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin, 9 Eylül ve 13 Ekim’de de Yüreğir Devlet Hastanesi’nin otoparkındaki 2 ayrı motosikleti çaldığı saptandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çaldıkları motosikletler bulunamadı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakan D. ile Asiye O., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.