Sevgilisine tokat atan arkadaşını öldürdü!

Antalya'da yaşayan Kadir İ. (19) kız arkadaşı Hatice Ç. (31) ile evinde kalıp borç aldığı arkadaşı Alper Aldemir'i (45) 'borcu ödemesi için cüzdanına el koyduğu kız arkadaşına tokat attığı' gerekçesiyle tabancayla öldürdü.

DHA
Yayınlanma: 21.05.2024 - 11:40
Sevgilisine tokat atan arkadaşını öldürdü!
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Olay, dün akşam, Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede oturan Alper Aldemir, bir hafta önce arkadaşı Kadir İ. ile kız arkadaşı Hatice Ç.'yi evinde bir gün misafir etti.

Kadir İ., Aldemir'den 4 bin lira borç istedi. Aldemir parayı verdi ancak iddiaya göre aradan geçen sürede geri alamadı. Üçlü yakın zamanda buluştuklarında ise Aldemir, Hatice Ç.'nin cüzdanını aldı ve borç ödendiğinde cüzdanı geri vereceğini söyleyip ayrıldı.

Dün akşam saatlerinde ise Kadir İ. ve Hatice Ç., önceden tanıdıkları 07 T 0754 plakalı taksiyi kullanan M.T. ile birlikte cüzdanı almak için Alper Aldemir'in evine gitti. Taksiden inen Hatice Ç. ile Alper Aldemir arasında kapıda tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Aldemir, Hatice Ç.'ye tokat attı. Hatice Ç.'nin çığlık atması üzerine taksiden inen erkek arkadaşı Kadir İ., elindeki tabancayla Alper Aldemir'e ateş etti. Karnından vurulan Aldemir yere düşerken, ikili de aynı taksiyle kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Alper Aldemir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay yerinde Aldemir'in üzerine kayıtlı tabancaya el koydu.

Cinayet Büro ekipleri, Kadir İ. ve Hatice Ç.’yi, yaklaşık yarım saat sonra Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi'nde yakaladı. Sevgililerin üzerinde olayda kullanıldığı düşünülen tabanca bulundu.

Kadir İ.'nin uyuşturucu ticareti, uyuşturucu imalatı yapmaktan, Hatice Ç.'nin ise farklı suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüpheli sevgililerin yanı sıra taksi şoförü M.T. gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü.


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