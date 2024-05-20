Beşiktaş'tan açıklama: Jean Onana silahlı saldırıya uğradı!

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Marsilya'nın Beşiktaş'tan kiraladığı Fransız oyuncu Jean Onana'nın silahlı saldırganlar tarafından saldırıya uğradığı kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 15:12
Beşiktaş'tan açıklama: Jean Onana silahlı saldırıya uğradı!
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Beşiktaş'tan devre arasında satın alma opsiyonuyla birlikte Marsilya'ya kiralanan Jean Onana, Fransa'da silahlı saldırıya uğradı.

Fransa basınından Europe 1'in aktardığı habere göre Jean Onana ve takım arkadaşı Faris Moumbagna hırsızlık girişiminin kurbanı oldu.

HIRSIZLAR ATEŞ AÇTI

Olay pazarı pazartesiye bağlayan gece saat 4 sularında yaşandı. Jean Onana ve Moumbagna'nın içinde bulunduğu aracı silahlı hırsızlar çalmaya kalkıştı.

Başarısız olan girişimde hırsızların silahla ateş açtığı belirtildi. Olay sonrası araçta çok fazla kurşun deliği bulundu.

Jean Onana ve Faris Moumbagna'nın talihsiz olayı yara almadan atlattığı aktarıldı. Hırsızların ise kaçtığı vurgulandı.

Beşiktaş ise kiralık olarak gönderdiği oyuncusuyla ilgili şu paylaşımda bulundu:

"Devre arası transfer döneminde Fransa'nın Marsilya kulübüne geçici transfer olan Jean Onana'nın hırsızlık girişimi sonrasında silahlı saldırıya uğradığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Saldırıyı yara almadan atlatan Jean Onana'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."


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