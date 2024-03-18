Sevgilisini başkasıyla yakalayan kadın ortalığı birbirine kattı

Taksim’de genç bir kadın, iddiaya göre sevgilisini başka bir kadının yanında yakalayınca ortalık karıştı. Kadın, sevgilisiyle yakaladığı kadına saldırırken, araya çevredeki vatandaşlar girdi. Küfürlerin havada uçuştuğu olayda taraflar güçlükle sakinleştirildi.

İHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 10:38
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Beyoğlu Taksim semti Şehit Muhtar Mahallesi’nde önceki gün saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, genç bir kadın erkek arkadaşını başka bir kadınla sokak ortasında gördü. 

Bunun üzerine sinir krizi geçiren kadın, bir anda sevgilisinin yanındaki kadına, “Gel buraya gel. Beni bırakır mısınız?” diyerek tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR 

Kavganın büyüdüğünü fark eden çevredeki erkekler, hem kavga eden kadınlara hem de kadının arkadaşlarına müdahale etmeye çalıştı. Küfürlerin havada uçuştuğu kavgaya karışan 4 kadın güçlükle sakinleştirildi. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Taraflar ise birbirlerinden şikayetçi olmadı.


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