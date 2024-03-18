Akraba aileler arasında muhtarlık kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

Yayınlanma: 18.03.2024 - 08:36

Güncelleme: 18.03.2024 - 08:38

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde akraba aileler arasında muhtar adaylığı nedeniyle yaşanan anlaşmazlıkta kan döküldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Harran'a bağlı Konacık Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, mevcut muhtar Mehmet Göçer ile aynı mahallede yaşayan ve akraba olan Kiraz ailesi fertleri arasında 31 Mart seçimlerindede muhtar adaylığı konusunda tartışma çıktı.

Olay kısa sürede taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kurşunların isabet ettiği Ali Kiraz ve 4 kişi yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ali Kiraz’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 4 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Harran ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden Ali Kiraz'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EVLER ATEŞE VERİLDİ

Olayın ardından mahalledeki bazı evlerde yangın çıktı. Kundaklama sonucu çıktığı belirtilen yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Jandarma iki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahalle ve hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

1 kişinin öldüğü kavga ile ilgili soruşturmada da mevcut muhtar Mehmet Göçer'in de aralarında olduğu 3 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.