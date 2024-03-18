Akraba aileler arasında muhtarlık kavgası: 1 ölü, 4 yaralı
Harran'da mevcut muhtar ile akrabası olan Kuraz ailesi arasında muhtar adaylığı konusundaki anlaşmazlık, kavgaya dönüştü. Silahla vurulan 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde akraba aileler arasında
muhtar adaylığı nedeniyle yaşanan anlaşmazlıkta kan döküldü.
Olay, dün akşam saatlerinde Harran'a bağlı Konacık
Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, mevcut muhtar Mehmet Göçer ile aynı mahallede
yaşayan ve akraba olan Kiraz ailesi fertleri arasında 31 Mart seçimlerindede
muhtar adaylığı konusunda tartışma çıktı.
Olay kısa sürede taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kurşunların isabet ettiği Ali Kiraz ve 4 kişi yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ali Kiraz’ın hayatını
kaybettiği belirlenirken, yaralanan 4 kişi ise ilk müdahalenin ardından
ambulanslarla Harran ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Olayda hayatını
kaybeden Ali Kiraz'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
EVLER ATEŞE VERİLDİ
Olayın ardından mahalledeki bazı evlerde yangın çıktı.
Kundaklama sonucu çıktığı belirtilen yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Jandarma iki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahalle ve hastane çevresinde
güvenlik önlemi aldı.
1 kişinin öldüğü kavga ile ilgili soruşturmada da mevcut muhtar Mehmet Göçer'in de aralarında olduğu 3 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir dönemin çocuk yıldızı Batuhan Göksu yaşamını yitirdi
- Yazarımız Ali Sirmen hayatını kaybetti
- ‘Çırağa müjde olmaz, ustaya olur’
- TİP, Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti
- Erdoğan'ın 'Bu son seçimim' sözlerine yanıt
- Son araştırma sonuçları açıklandı
- SGK Uzmanı Erdursun yeni tarih verdi
- Okan Buruk'tan Fenerbahçe sözleri!
- Trabzon'da Fenerbahçeli futbolculara saldırı
- AKP’yle görüşüyorlar mı?