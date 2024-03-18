Ankara'da iki grup arasında kavga: Sokakta yumruklar konuştu!

Yayınlanma: 18.03.2024 - 09:01

Güncelleme: 18.03.2024 - 09:35

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Yenikent Mustafa Kemal Mahallesi Orhangazi Caddesi’nde bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup birbirine girdi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga polisin gelmesi ile sona erdi. Kavgaya karışanlar polisin gelmesiyle ara sokaklara kaçtı.



