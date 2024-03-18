Ankara'da iki grup arasında kavga: Sokakta yumruklar konuştu!
Ankara’nın Sincan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Yenikent Mustafa Kemal Mahallesi Orhangazi Caddesi’nde bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup birbirine girdi.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga polisin gelmesi ile sona erdi. Kavgaya karışanlar polisin gelmesiyle ara sokaklara kaçtı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir dönemin çocuk yıldızı Batuhan Göksu yaşamını yitirdi
- Yazarımız Ali Sirmen hayatını kaybetti
- ‘Çırağa müjde olmaz, ustaya olur’
- TİP, Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti
- Erdoğan'ın 'Bu son seçimim' sözlerine yanıt
- Son araştırma sonuçları açıklandı
- SGK Uzmanı Erdursun yeni tarih verdi
- Okan Buruk'tan Fenerbahçe sözleri!
- Trabzon'da Fenerbahçeli futbolculara saldırı
- AKP’yle görüşüyorlar mı?