Kendisine şiddet uygulayan erkeği bıçakladı: "Kendimi korumak için yaptım'
Bolu'da, kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla sevgilisi C.A.'yı sırtından bıçaklayıp, ağır yaralayan Nurhayat A., adliyeye sevk edildi. Nurhayat A., ilk ifadesinde, "Alkollü geldi. Tartıştık, şiddet uygulamaya başladı. Kendimi korumak için bıçağı salladım" dedi.
Bolu'da meydana gelen olayda iddiaya göre C.A., sevgilisi Nurhayat A.'nın evine alkollü olarak geldi. Çift arasında bu nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle C.A., Nurhayat A.'yı darbetti. Nurhayat A. da C.A.'yı bıçakladı ardından sağlık ekibini çağırdı. C.A., eve gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Nurhayat A. ise polis tarafından gözaltına alındı.
'KENDİMİ KORUMAK İÇİN '
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nurhayat A.'nın, ilk ifadesinde, "Alkollü şekilde eve geldi. Tartıştık ve bana şiddet uygulamaya başladı. Ben de kendimi korumak için bıçağı salladım. Olanlar için üzgünüm" dediği öğrenildi.
Nurhayat A., adliyeye sevk edildi.
C.A.'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
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