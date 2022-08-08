Sevgilisini zorla kolundan tutup, 25 metrelik uçurumdan ölüme atladı!
Tekirdağ'da Mehlika Derici ile erkek arkadaşı Selçuk Çetiner el ele uçurumdan atladı. Çetiner'in kıskançlık yüzünden tartıştığı Derici'yi zorla kolundan tutup birlikte ölüme atladığı iddia edildi.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir eğlence mekanında doğum günü kutlaması yapan Mehlika Derici (35) ile erkek arkadaşı Selçuk Çetiner (41), kutlama sonrasında gittikleri Aşıklar Tepesi'nde 25 metrelik uçurumdan atladı. Çetiner'in, aralarında kıskançlık yüzünden tartışma çıkan Derici'yi zorla kolundan tutup birlikte ölüme atladığı iddia edildi.
Çerkezöy ilçesinde güzellik salonu sahibi Mehlika Derici ile Çorlu ilçesinde çiftçilik yapan erkek arkadaşı Selçuk Çetiner, dün akşam Marmaraereğlisi ilçesinde arkadaşlarının bir restoranında doğum günü kutlamasına katıldı.
Burada alkol alıp eğlenen Derici ile Çetiner, daha sonra beraberlerinde iki arkadaşlarıyla birlikte ilçenin Aşıklar Tepesi mevkisine gitti.
İddiaya göre, daha önce de kıskançlık yüzünden tartışmalar yaşayan Derici ile Çetiner arasında yine tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Selçuk Çetiner, "Benimle ölüme var mısın?" dediği Mehlika Derici, tepki gösterdi.
Bunun üzerine Çetiner, Derici'yi zorla kolundan tutup birlikte uçuruma atladı. Yaklaşık 25 metreden uçuruma düşen Derici ille Çetiner, olay yerinde hayatlarını kaybetti.
Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Derici ile Çetiner'in öldükleri belirlendi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasında 2 kişinin cansız bedenleri uçurumdan çıkarılarak, Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, Derici ve Çetiner'in cep telefonlarına da el koyarak, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.
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