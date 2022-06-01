Sevgi'nin katiline müebbet ve 95 yıla kadar hapis talebi
Ankara'da, kendisini terk eden sevgilisi Sevgi Tekin'i (33) evine pencere camını kırarak girip, yakınlarının gözü önünde tabancayla vurarak öldüren Gökhan Ağtaş'ın (27) tutuklu yargılandığı davada savcı, mütalaasını açıkladı. Sanık Ağtaş için müebbet ve 95 yıla kadar hapis cezası istendi.
Gökhan Ağtaş isimli erkek, bir süre birlikte yaşadıktan sonra kendisinden ayrılan 1,5 yaşındaki oğlunun annesi Sevgi Tekin'in, Mamak'taki evine, 4 Ocak 2021'de pencere camını parke taşı ile kırarak girdi. Ağtaş, daha önce de evi terk eden Tekin'i çıkan tartışmada yakınlarının gözü önünde tabancayla ateş ederek öldürdü.
TUTUKLANDI
Olaydan sonra gözaltına alınan Ağtaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ağtaş'ın, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'haberleşmenin ihlali', 'mala zarar verme' ve 'tehdit' suçlarından ömür boyu ve 95 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.
SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI
Duruşmaya tutuklu sanık Gökhan Ağtaş ile taraf avukatları katıldı. Mütalaasını açıklayan savcı, Ağtaş hakkında, 'kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'haberleşmenin ihlali', 'mala zarar verme' ve 'tehdit' suçlarından müebbet ve 95 yıla kadar hapis talep etti.
Mütalaaya karşı söz alan Gökhan Ağtaş, "Her şeyi samimi şekilde anlattım. Ben kimseyi darp etmedim ve alıkoymadım. Sadece 5 dakika tartıştık. Silahı tanımadığım bir kişiden aldım" dedi.
Sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Sanık avukatına mütalaaya karşı savunma yapması için süre verilip, Gökhan Ağtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.
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