Yayınlanma: 08.04.2025 - 12:22

Güncelleme: 08.04.2025 - 12:22

İBB iştiraki İGDAŞ'ın Genel Müdürü Ali Ender Çolak görevinden istifa etti. Peki, Ali Ender Çolak kimdir? İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak neden istifa etti?

ALİ EMRE ÇOLAK KİMDİR?

İş hayatına Sermaye Piyasası Kurulu’nda başlayan Ali Ender Çolak, 1989-2008 yılları arasında bu kurumda uzman, daire başkanı ve son olarak da Kurul Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Bu dönemde Bireysel Emeklilik Sistemi ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin oluşturulması süreçlerini de yöneten Ender Çolak, aynı zamanda OECD Kurumsal Yönetim Yönlendirme Komitesi ve Danışma Kurullarında üyelik yapmıştır. Ender Çolak sermaye piyasalarının Avrupa Birliği’ne uyumu Eşleştirme Projesinin de eş başkanlığını yürütmüştür.

Ender Çolak, 2008-2011 yılları arasında Anel Grup Finans ve Yenilenebilir Enerji’den sorumlu Başkan Yardımcısı, 2011-2023 yılları arasında da Baymak, BDR Thermea Group CEO’su olarak görev yapmıştır.

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini ise Amerika Birleşik Devletlerinde, Thunderbird, School of Global Management’ta Master of International Management derecesiyle tamamlayan ÇOLAK ayrıca, Toronto Centre Leadership Program, IFC Housing Finance Program, World Bank Contractural Savings Program, NACD Director Professionalism Program ve son olarak da Wharton School Corporate Governance Program’larını bitirmiştir.

Sermaye Piyasaları, Enerji, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik konularında ulusal ve uluslararası çok sayıda konferansta konuşmacı olarak yer alan Ender Çolak aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Komitesi üyesidir.

ALİ EMRE ÇOLAK NEDEN İSTİFA ETTİ?

İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti.