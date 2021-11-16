Seyahat ettikleri özel halk otobüsünün koltuklarını çaldılar
Hatay’da kimliği belirsiz 2 kişi, seyahat ettikleri özel halk otobüsünün iki koltuğunu çaldı. O anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Hatay'daki olay, 13 Kasım günü saat 18.00 sıralarında HaTOKİ- Şirince Mahallesi güzergahında çalışan özel halk otobüsünde meydana geldi. Özel halk otobüsü şoförü Süleyman Çolak, son durağa geldiğinde aracını temizlerken arka bölümdeki iki koltuğun yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Çolak, 2 yolcunun, yerinden söktükleri koltukları çaldıktan sonra otobüsün arka kapısından indiğini gördü.
Durumu polise bildiren Çolak, şüphelilerden şikayetçi oldu.
'İNSANLIK NAMINA KOLTUKLARIMI GERİ GETİRİN'
Çolak, 21 yıldır şoförlük yaptığını ve ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını söyledi. Kimsenin işine yaramayacağını belirtip koltukları geri getirmeleri için şüphelilere çağrıda bulunan Çolak, "İnsan oturduğu koltuğu çalar mı? Nereye götürdünüz, ne yapacaksınız? İşinize yaramaz bu koltuklarım. İnsanlık namına koltuklarımı geri getirin. Yazıklar olsun. Bu kadar yolcunun içinde o koltukları alırken hiç mi utanmadınız?” diye konuştu.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Mehmet Akif Ersoy trafik kazası geçirdi
- İşte samuray kılıçlı caninin evi
- Ekonomist Yeşilada'dan dolar yorumu
- Ferdi Özbeğen'in yeğeni evinde öldürüldü
- AKP'den yüzde 50+1 kararı
- Şekere dev zam!
- Bakanlığa bağlı müdürlükte binlerce uyuşturucu hap
- İran kalecisinden iddialara cevap geldi!
- Özgür Demirtaş'tan 'saldırı' açıklaması
- Bahçeli'den Erdoğan açıklaması