Sürücü kaçtı: Tur otobüsünün bagajından 55 göçmen çıktı
Bitlis’in Tatvan ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymadığı için takibi yapılan ve terk edilmiş halde bulunan bir tur otobüsünün bagajında 55 düzensiz göçmen yakalandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı yapan şahısların takibi hakkında yürütülen faaliyetin aralıksız devam ettiği belirtildi.
Valilik açıklamasında, “Tatvan ilçesinden Bitlis istikametine seyir halindeki tur otobüsüne gece saatlerinde ‘dur’ ihtarında bulunulmuştur. Otobüs sürücüsünün ihtara uymaması üzerine yapılan takip sonucu bahse konu tur otobüsü Tatvan Devlet Hastanesi mevkiinde sürücüsüz olarak park halinde bulunmuştur. Otobüs üzerinde yapılan kontrollerde, bagaj bölmesinin içerisinde yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 55 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Otobüs sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı anlaşılmıştır. Yapılan araştırma ve soruşturmada sürücünün E.P. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Olay yerinden kaçan E.P. isimli şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir" denildi.
Açıklamada, yakalanan 55 düzensiz göçmenin işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği bildirildi.
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