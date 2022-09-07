Seydişehir'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Konya’nın Seydişehir ilçesinde önceki gün etkili olan yağmur yağışı ve kuvvetli rüzgar sonrası evlerin çatıları uçtu, ağaçlar yerlerinden söküldü.
Bölgede etkili olan yağmur yağışı ve kuvvetli rüzgar sonrası Seydişehir'e bağlı Ufacık Mahallesi’nde 2 ev ile 1 ahırın çatısı uçtu, ağaçlar ise kökleri ile birlikte yerinden söküldü.
ZARAR GÖREN YURTTAŞ OLMADI
Çatıları uçan evlerin ve ahırın boş olması nedeniyle olayda herhangi bir yurttaş zarar görmezken, binalarda maddi hasar meydana geldi.
Köy sakinlerinden Durmuş Şimşek bir anda ne olduğunu anlamadıklarını söyleyerek, "Hava kapalı olunca yağmur yağmasını bekliyorduk ama bir anda yağmurla birlikte çok kötü rüzgar başladı. Bulutlar sanki rüzgarla birlikte üzerimize indi, aynı haberlerde izlediğimiz kasırga gibi. O rüzgar mahallemizdeki iki evin çatısı ve bir ahırın çatısını uçurdu, Allah beterinden korusun" dedi.
Video Haberler
- Üsküdar'da kamyon devrildi
- Perre Antik Kenti'nde bin yıllık iskelet bulundu
- Çanakkale Boğazı'ndaki gemiden kazazede tahliyesi
- Bursa'da insanlık ölmemiş dedirten olay
- Şimşekler orman yangını çıkardı
- Kadıköy’de taksi denetimi
- Bisikletli polis timi Martılar göreve başladı
- Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada
- Avcılar'daki sürücü kursu eğitim pistinde yine olay
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
En Çok Okunan Haberler
-
- Mehmet Ali Erbil hakkında 'zorla getirme' kararı
- MHP seçim tarihi verdi
- Kayalar Holding’in patronu çalışanlara tokat attı!
- Akşener'den adaylık açıklaması
- Erdoğan'a bir rakip daha geliyor
- 'İki namaz kıldın diye...'
- AKP'li Boynukalın ile ilgili haberlere erişim engeli!
- Bakan Bilgin'den 'EYT' açıklaması
- Gülşen'den o isme suç duyurusu
- İşte Halkbank'taki o dokuz kişi