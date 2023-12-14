Şeyh Said Bulvarı’na suç duyurusu

Yayınlanma: 14.12.2023 - 16:55

Güncelleme: 14.12.2023 - 16:59

Kayyım yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çevre Yolu ile Elazığ Çevre Yolu’nu birbirine bağlayacak olan yola “Şeyh Said Bulvarı” adını vermesi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Tire Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Anafartalar; Tire Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği dilekçede, Şeyh Said’in Cumhuriyet devrimlerine karşı isyan ederek ülkeyi bölmeye çalıştığını ve İstiklal Mahkemeleri tarafından yargılanarak idam edildiğini hatırlattı.

Dilekçede, vatana ihanet suçundan idam edilmiş Said’in adının yapılacak olan bulvara verilmesinin “açıkça Cumhuriyetin kurucusu ve O'nun silah arkadaşlarına hakaret ve halka yönelik kışkırtma” olduğunu belirten Anafartalar, “Vatan topraklarının herhangi bir yerine hainin adını vermenin vatana ihanete ortak olmak anlamına geldiği aşikardır” dedi.

Özgür Anafartalar, Diyarbakır Valisi ve büyükşehir belediyesi kayyımı Ali İhsan Su hakkında “Atatürk’e hakaret” ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama“ suçlarından kamu davası açılması talep etti.

HÜDAPAR SAVUNMUŞTU

HÜDA PAR Diyarbakır Milletvekili Faruk Dinç, konu hakkında "Diyarbakır’daki bir çevre yoluna “Şeyh Said Bulvarı” denmesinden rahatsız olmak, kadim Diyarbakır ve Müslüman halkının değerlerini yok saymaktır. Şeyh Said ve İskilipli Atıf Hoca yüzakı şehidlerimizdirler. Irkçı yaklaşımlarla oluşturduğunuz kirli algı bu temiz şehidlere leke getirmez. Şeyh Said’in ismi okul, Üniversite, Havaalanı ve hastanelere de verilmeli” demişti.