Seyhan Nehri’ne giren 2 genç kayboldu

Adana'da serinlemek için Seyhan Nehri’ne giren Hasan Arslan (18) ile arkadaşı Emin Aydemir (19), akıntıda kayboldu.

DHA
20 Mayıs 2022 Cuma, 17:54
Seyhan Nehri’ne giren 2 genç kayboldu
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Olay, saat 16.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Eski baraj kapaklarından serinlemek için Seyhan Nehri’ne giren Hasan Arslan ile arkadaşı Emin Aydemir, akıntıda sürüklenerek gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve su altı polisi sevk edildi. Dalgıç polisler, nehirde ve yakınındaki sulama kanalında arama başlattı. Arslan ile Aydemir’i arama çalışmaları sürüyor. 


Seyhan Adana

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