'Şeyhlik' kavgası büyüyor: Menzilciler İstanbul'da birbirine girdi

Türkiye'nin birçok şehrinde on binlerce mensubu bulunan Menzil Cemaati'nde sular durulmuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 00:05
'Şeyhlik' kavgası büyüyor: Menzilciler İstanbul'da birbirine girdi
Abone Ol google-news

Menzil lideri Abdülbaki Erol’un ölümü ardından cemaatte ‘yeniş gavs’ kavgası tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Beykoz'da Hidiv Kasrı'na yakın bir bölgede etkinlik için toplanan Menzil'e bağlı bir grup, diğer grup mensuplarını içeri almadı. Tansiyonun yükselmesinin ardından devreye polis girdi.Tarikatın şeyhi olan Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni'nin 12 Temmuz 2023 tarihindeki vefatı üzerine, şeyhlik yarışı yaşanan cemaatte müritler, farklı liderlerin etrafında toplanarak gruplara ayrıldı.

OLAYA POLİS MÜDAHALE ETTİ

Yaşanan tartışmaların giderek alevlendiği Menzil'de son sürtüşme bugün Beykoz'da meydana geldi. Ramazan nedeniyle yapılan bir etkinlik için toplanan Menzil'e bağlı bir grup, diğer grubu davete almadı.

Bu durum üzerine yaşanan arbadede taraflar arasında tansiyon yükselirken, olaya polis müdahale etti. Emniyet güçlerinin müdahalesi ile tarafların dağıtıldığı öğrenildi.


hidiv kasrı haberleri ramazan haberleri kavga haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

FBI uzmanı paylaştı... Birinin yalan söylediğini anlamanın en basit yolu

FBI uzmanı paylaştı... Birinin yalan söylediğini anlamanın en basit yolu
Zaha’dan milli takım açıklaması: ‘Geri dönmeye hazırım’

Zaha’dan milli takım açıklaması: ‘Geri dönmeye hazırım’
TİP 'uzman mütalaasını' açıkladı: Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtları ve videolar 'deepfake' mi?

TİP 'uzman mütalaasını' açıkladı: Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtları ve videolar 'deepfake' mi?
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 26 Mart 2024 Salı 16. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 26 Mart 2024 Salı 16. gün iftar menüsü
İmamoğlu’ndan Yerlikaya’ya sert tepki: ‘Dönsene Ankara’ya, işin gücün yok mu?’

İmamoğlu’ndan Yerlikaya’ya sert tepki: ‘Dönsene Ankara’ya, işin gücün yok mu?’
Uzmanlar uyarıyor! Kalıcı oje kullanımının tırnak sağlığı üzerindeki etkileri

Uzmanlar uyarıyor! Kalıcı oje kullanımının tırnak sağlığı üzerindeki etkileri
Koç Holding'den Bangladeş'e dev yatırım

Koç Holding'den Bangladeş'e dev yatırım
Reytinglerde ‘Yargı’ rüzgarı…

Reytinglerde ‘Yargı’ rüzgarı…