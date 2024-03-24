Seyir halindeki otomobil alev alev yandı: İtfaiye ekipleri müdahale etti
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İnönü Mahallesi Ragıp Demirkol Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana gelen olayda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından dumanlar yükselemeye başladı. Dumanları fark eden sürücü otomobili sağ şeritte durdurup aşağıya indi.
Sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunurken, kısa sürede büyüyen alevler motor kısmını kapladı. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın otomobilin tamamına sirayet etmeden söndürüldü.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Motordaki arıza sebebiyle çıktığı değerlendirilen yangında can kaybı yada yaralanan olmadığı aktarıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Büyük Ankara Mitingi'nde pankart krizi
- AKP'den emeklilerle ilgili flaş açıklama
- 'Bu saldırının emrini verenler...'
- Uzmanı, banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı
- Moskova saldırısında failler ortaya çıktı!
- Yavaş'tan Altınok'a 'Londra' yanıtı
- Saldırgan Türkiye'den mi geldi?
- Kim Min Jae'nin yeni adresi belli oluyor
- 'Cumhurbaşkanımızı bir kalemde siliyorsunuz'
- 'Emeklilere 5 bin TL' vaadine ilişkin açıklama