Seyir halindeki otomobil alev alev yandı: İtfaiye ekipleri müdahale etti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 24.03.2024 - 09:34
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı: İtfaiye ekipleri müdahale etti
Abone Ol google-news

İnönü Mahallesi Ragıp Demirkol Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana gelen olayda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından dumanlar yükselemeye başladı. Dumanları fark eden sürücü otomobili sağ şeritte durdurup aşağıya indi.

Sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunurken, kısa sürede büyüyen alevler motor kısmını kapladı. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın otomobilin tamamına sirayet etmeden söndürüldü.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Motordaki arıza sebebiyle çıktığı değerlendirilen yangında can kaybı yada yaralanan olmadığı aktarıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Yangın haberleri itfaiye haberleri Türk itfaiyeci haberleri

İlgili Haberler

‘Korku Evi’nde korkutan yangın!

‘Korku Evi’nde korkutan yangın!
Otomobil firmasının servisinde yangın: Dumandan etkilenen işçiler var!

Otomobil firmasının servisinde yangın: Dumandan etkilenen işçiler var!
Bungalov evin bitişiğindeki kazan dairesinde yangın çıktı!

Bungalov evin bitişiğindeki kazan dairesinde yangın çıktı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bekir Bozdağ'dan Kasım Gülpınar'a: Cumhurbaşkanımızı bir kalemde siliyorsunuz, bu ihanettir

Bekir Bozdağ'dan Kasım Gülpınar'a: Cumhurbaşkanımızı bir kalemde siliyorsunuz, bu ihanettir
Selen Görgüzel yapılan tüm işlemlere bakın kadar ödemiş?

Selen Görgüzel yapılan tüm işlemlere bakın kadar ödemiş?
Emeklilerin promosyon başvuru ve ödeme tarihleri belli oldu: Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Emeklilerin promosyon başvuru ve ödeme tarihleri belli oldu: Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?
Zeynep Bastık ‘İzmir’de 40 milyon TL yatırım yaptı’ iddialarına yanıt verdi!

Zeynep Bastık ‘İzmir’de 40 milyon TL yatırım yaptı’ iddialarına yanıt verdi!
Moskova saldırısında şüpheliler yakalandı: 'Ukrayna tarafında temasları var'

Moskova saldırısında şüpheliler yakalandı: 'Ukrayna tarafında temasları var'
Survivor All Star’da ortalık karıştı! Nagihan, Secan’ın Nefise’ye yaptığı teklifi açıkladı

Survivor All Star’da ortalık karıştı! Nagihan, Secan’ın Nefise’ye yaptığı teklifi açıkladı
Bakan Koca tarih verdi: MHRS randevularına düzenleme geliyor

Bakan Koca tarih verdi: MHRS randevularına düzenleme geliyor
Adana’da bir kadın sokak ortasında çıplak dolaştı! Battaniyeyle müdahale ettiler…

Adana’da bir kadın sokak ortasında çıplak dolaştı! Battaniyeyle müdahale ettiler…