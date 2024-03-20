Seyir halindeki aracın üzerine kaya düştü

Hakkari-Yüksekova karayolunda hareket halindeki aracın üzerine kaya düştü. Olayda araç sürücü ve yanındaki yolcu yara almadan kurtuldu.

İHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 16:48
Seyir halindeki aracın üzerine kaya düştü
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Yüksekova'dan Van yönüne giden Recep Timur yönetimindeki 08 AAG 365 plakalı hafif ticari aracın üzerine, Yeni Köprü yakınlarında dağda kopan kayalar düştü. 

Havaların yağışlı olması nedeniyle yumuşayan zeminden kopan kaya parçalarının isabet ettiği aracın motor bölümü hasar görürken, sürücü ve yanındaki ise yara almadan kurtuldu.


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