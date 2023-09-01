Seyir halindeki araçta silahlı saldırıya uğradı!

Yayınlanma: 01.09.2023 - 09:33

Güncelleme: 01.09.2023 - 09:34

İstanbul'da E-5 Karayolu Beylikdüzü Avcılar istikametinde dün akşam araç alım satımı ile uğraşan Emre Bilaloğlu (33) aracında silahlı saldırıya uğradı.

Aracına yanaşan bir başka araçtan toplam 11 el ateş edilmesi sonucu ağır yaralanan Bilaloğlu ambulans ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ekipleri görgü tanıklarından da ifadelerini alarak şüphelileri aramak için çalışma başlattı.