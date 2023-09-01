Seyir halindeki araçta silahlı saldırıya uğradı!

Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda dün akşam saatlerinde aracında silahlı saldırıya uğrayan 33 yaşındaki Emre Bilaloğlu hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 01.09.2023 - 09:33
Seyir halindeki araçta silahlı saldırıya uğradı!
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İstanbul'da E-5 Karayolu Beylikdüzü Avcılar istikametinde dün akşam araç alım satımı ile uğraşan Emre Bilaloğlu (33) aracında silahlı saldırıya uğradı.

Aracına yanaşan bir başka araçtan toplam 11 el ateş edilmesi sonucu ağır yaralanan Bilaloğlu ambulans ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ekipleri görgü tanıklarından da ifadelerini alarak şüphelileri aramak için çalışma başlattı. 


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