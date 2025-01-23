Seyir halindeki motosiklete silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Bahçelievler’de, sokakta seyir halinde bulunan motosiklete silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda motosikletteki Ahmet C. (20) hayatını kaybederken, C.T. (24) yaralandı. Polis saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Seyir halindeki motosiklete silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 23.01.2025 - 00:56

Olay, saat 22.00 sıralarında Soğanlı Mahallesi Setüstü Sokak'ta meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan 35 BAD 253 plakalı motosiklete henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırı düzenlendi. 

Saldırıda motosiklette bulunan Ahmet C. ile arkadaşı C.T. yaralandı. Saldırganlar olaydan sonra kaçarak uzaklaşırken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Saldırıda yaralanan Ahmet C. ile C.T., olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemeler sırasında saldırıda park halindeki bir otomobile kurşun isabet ettiği belirlendi. 

Öte yandan hastaneye kaldırılan C.T.’nin durumunun ağır olduğu, Ahmet C.'nin ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #BAHçelievler #motosiklet #silahlı saldırı

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