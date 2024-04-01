Seyir halindeki motosikletten düşen kadın yaralandı

Mardin'de motosikletin arkasından dengesini kaybedip düşen Cemile Dağ (60) ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 01.04.2024 - 17:50
Seyir halindeki motosikletten düşen kadın yaralandı
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Kaza, Kızıltepe ilçesi Kızıltepe-Artuklu karayolunda öğle saatlerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosikletin arkasında oturan Cemile Dağ, araç seyir halindeyken dengesini kaybedip yola düştü.

Bu sırada motosikletin arkasında bulunan 34 MR 1305 plakalı otomobilin sürücüsü, Dağ'a çarpmamak için ani fren yaptı.

Arkadan gelen cip de otomobile çarptı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alınan Dağ'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

 


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