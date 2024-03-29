İskenderun’da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 09:00
İskenderun’da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Abone Ol google-news

Korkutan kaza; İskenderun ilçesi Numune Mahallesi’nde meydana geldi.

Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde seyir halde ilerleyen Onur P. idaresindeki 31 N 7509 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa D. yönetimindeki 31 AOA 409 plakalı Yamaha marka motosiklet çarpıştı.

Kazada Mustafa D. ve motosiklette yolcu konumunda bulunan Emre G. yaralandı. Kazayı gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


112 Acil haberleri hatay haberleri

İlgili Haberler

Hatay'da yollar göle döndü: Konteyner kentleri su bastı!

Hatay'da yollar göle döndü: Konteyner kentleri su bastı!
Hatay'da iş merkezinde yangın paniği: Maddi hasar meydana geldi!

Hatay'da iş merkezinde yangın paniği: Maddi hasar meydana geldi!
Bakan açıkladı: Hatay Havalimanı ne zaman açılacak?

Bakan açıkladı: Hatay Havalimanı ne zaman açılacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP’nin belediye başkanı adayı AKP’ye geçti

CHP’nin belediye başkanı adayı AKP’ye geçti
Tüfeği göstermek isterken arkadaşını öldürdü

Tüfeği göstermek isterken arkadaşını öldürdü
Karabük Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili sosyal medya paylaşımı yapan 8 kişi gözaltına alındı

Karabük Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili sosyal medya paylaşımı yapan 8 kişi gözaltına alındı
Tiyatro tutkusu omurilik felcine rağmen durdurulamadı: Göktuğ Tolga Demiralp’in Hikayesi…

Tiyatro tutkusu omurilik felcine rağmen durdurulamadı: Göktuğ Tolga Demiralp’in Hikayesi…
Zülfü Livaneli, 1994 seçimlerini hatırlattı; İmamoğlu’na oy çağrısı yaptı: ‘Ankara, İstanbul başta olmak üzere pek çok belediye Refah’a geçti’

Zülfü Livaneli, 1994 seçimlerini hatırlattı; İmamoğlu’na oy çağrısı yaptı: ‘Ankara, İstanbul başta olmak üzere pek çok belediye Refah’a geçti’
Belediye başkanından kendisine oy vermeyeceğini söyleyen kişiye sert tepki: vatandaşa yumruk attı

Belediye başkanından kendisine oy vermeyeceğini söyleyen kişiye sert tepki: vatandaşa yumruk attı
Turgut Altınok'tan malvarlığı açıklaması: 'Tapularla ilgili belgeleri verecekler'

Turgut Altınok'tan malvarlığı açıklaması: 'Tapularla ilgili belgeleri verecekler'
Dilan Polat ve Nez Demir arasındaki hakaret davası düştü; ikili duruşma boyunca ağladı

Dilan Polat ve Nez Demir arasındaki hakaret davası düştü; ikili duruşma boyunca ağladı