Otomobille çarpıştı... Motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi!
Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki Aziz Soysaç, hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise, gözaltına alındı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Üniversite Caddesi'nde İ.A. idaresindeki 34 CNM 885 plakalı otomobil, Aziz Soysaç'ın (25) kullandığı 20 ALJ 110 plakalı motosikletle çarpıştı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA!
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü Soysaç, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı aktarıldı.
Denizli haberleri gözaltı haberleri kaza haberleri motosiklet haberleri otomobil haberleri sürücü haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekliye promosyonda yeni gelişme!
- İstanbul'da büyük yangın!
- Murat Kurum'dan şaşırtan vaat!
- Kurum'un eşine: 'Onun eşine aşığım'
- Erdoğan'dan 'emekli maaşı' açıklaması
- ‘İktidar yapsın, bugün çekeriz adayımızı’
- Yarbay intihar etti!
- ‘O iş bitti kardeş’
- Adaylarını çektiler: Altınok’u destekleyecekler
- Canlı yayında AKP seçmenine çağrı