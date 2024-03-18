Seyir halindeki otomobil alev aldı
Konya'nın Karapınar ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Karapınar ilçesi Organize Sanayi Kavşağı yakınlarında D.Ç. idaresindeki 42 APE 055 plakalı Volkswagen marka otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı.
Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri araçtan yükselen alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.
Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'TİP'in bu şantaja neden boyun eğdiğini...'
- 3 büyükşehirde dikkat çeken sonuç!
- TİP, Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti
- 'Rantçı ekip' kaybettirecek
- Eski mülk sahibi ifade verdi
- Trabzon'da Fenerbahçeli futbolculara saldırı
- Akgünlük sakızı nedir, faydaları nelerdir?
- Trabzonspor'dan maç sonu flaş paylaşım!
- 'Bugün Fenerbahçe herkesi yenmiştir'
- Fenerbahçe olaylı maçta zirveye Batshuayi ile tutundu!