Erzincan’da örtü yangını büyümeden söndürüldü

Erzincan’da örtü yangını büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 09:24
Erzincan’da örtü yangını büyümeden söndürüldü
Abone Ol google-news

Erzincan merkez Cemal Gürsel Mahallesinde kuru otların bulunduğu alandan dumanlar yükseldiği fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alev alan otluk alandaki yangına müdahale ederek yerleşim yerine sirayet etmeden kontrol altına aldı.

Daha sonra soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri yangın mahallinden ayrıldı.


Erzincan haberleri Yangın haberleri örtü haberleri

İlgili Haberler

13 Şubat’ta maden faciasının yaşandığı Erzincan İliç’te bir kamyonet bulundu: Bir ay sonra ilk iz

13 Şubat’ta maden faciasının yaşandığı Erzincan İliç’te bir kamyonet bulundu: Bir ay sonra ilk iz
Erzincan'da nitelikli yağma suçundan 4 zanlı tutuklandı

Erzincan'da nitelikli yağma suçundan 4 zanlı tutuklandı
Özgür Çelik'ten Kurum'a İliç tepkisi: 'Erzincan'a gitmeye cesaret bile edemedi'

Özgür Çelik'ten Kurum'a İliç tepkisi: 'Erzincan'a gitmeye cesaret bile edemedi'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika... Maden faciasının yaşandığı İliç'te kayıp işçilerin pikabı bulundu!

Son dakika... Maden faciasının yaşandığı İliç'te kayıp işçilerin pikabı bulundu!
Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid’in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!

Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid’in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!
Kadıköy, Göztepe Marmaray İstasyonu’nda kadın çalışana bıçaklı saldırı

Kadıköy, Göztepe Marmaray İstasyonu’nda kadın çalışana bıçaklı saldırı
Beşiktaş’a sahasında büyük şok! Beşiktaş 1-2 Antalyaspor

Beşiktaş’a sahasında büyük şok! Beşiktaş 1-2 Antalyaspor
Turgut Altınok’un malvarlığı tartışması sürüyor:Tek daire fiyatı 3 milyon 250 bin TL

Turgut Altınok’un malvarlığı tartışması sürüyor:Tek daire fiyatı 3 milyon 250 bin TL
Uçak görevlisi itiraf etti! ‘Çok çaresiz olmadığımız sürece…’

Uçak görevlisi itiraf etti! ‘Çok çaresiz olmadığımız sürece…’
Ceyda Düvenci yeni bir aşka yelken açtı

Ceyda Düvenci yeni bir aşka yelken açtı
Fenerbahçe, Trabzon’dan 3 puanla dönüyor!

Fenerbahçe, Trabzon’dan 3 puanla dönüyor!