Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Antalya’nın Kepez ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.
Antalya’nın Kepez ilçesinde seyir halinde bulunan 07 APS 698 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.
Sürücü aracını kenara çekip hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Motor bölümünden başlayan yangın kısa sürede tüm aracı sardı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtaki yangın söndürüldü.
Kullanılamaz hale gelen araç otoparka çekildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan otomobilin alev aldığı anlar ve itfaiyenin müdahalesi yurttaşların cep telefonu
kamerasına yansıdı.
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