Cumhuriyet Gazetesi Logo
Seyir halindeki otomobil yandı, sürücü son anda kurtuldu

Seyir halindeki otomobil yandı, sürücü son anda kurtuldu

18.03.2026 13:55:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Seyir halindeki otomobil yandı, sürücü son anda kurtuldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen otomobil, kısa sürede alevlere teslim oldu. Sürücünün aracı durdurup kendini dışarı atmasıyla büyük bir facianın eşiğinden dönülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde seyir sırasında alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi, sürücüsü son anda kurtuldu.

Olay, Nusratiye Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde meydana geldi. N.Ö. idaresindeki 22 ABC 749 plakalı otomobilden, seyir sırasında duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol ortasında durdurarak kendini dışarı attı.

Bir anda alevler büyürken, ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #kaza