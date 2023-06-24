Seyir halindeki servis minibüsü alev alev yandı!

İstanbul Çekmeköy'de seyir halindeki servis minibüsü alev alev yandı. Yükselen alevler nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

DHA
Yayınlanma: 24.06.2023 - 14:16
Seyir halindeki servis minibüsü alev alev yandı!
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İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde Şile Otoyolu Ömerli mevkiinde saat 12.30 sıralarında, seyir halinde bir otobüste yangın çıktı.

İddiaya göre; Şile istikametine ilerleyen servis minibüsünün motor kısmından alevler çıkmaya başladı. Durumu fark eden minibüs şoförü aracı yol kenarına çekerek araçtan indi. Alevler kısa sürede büyüyerek servis minibüsünün tamamını sardı. 

YOL TRAFİĞE KAPANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yol trafiğe kapanırken itfaiye ekipleri, alev alev yanan servis minibüsünü söndürmek için çalışma başlattı. 

Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.


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