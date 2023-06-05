Seyir halindeki TIR alev topuna döndü
Çanakkale’nin Ezine ilçesinde seyir halindeki bir TIR alev topuna döndü. Dorsenin yandığı anlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi.
Çanakkale'de Ezine - Ayvacık yolundaki, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi önünde öğle saatlerinde bir TIR, nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde yanmaya başladı.
Kısa süre içerisinde TIR alev alev yanarak, kullanılmaz hale geldi. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederken, çevrede güvenlik önlemi alındı.
TIR'ın yandığı anlar ise cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.
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