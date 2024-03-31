‘Seyyar seçmenlere toplu oy kullandırılıyor’ iddiası: Saray’dan açıklama geldi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Farklı illerden gelen seyyar seçmenlere toplu bir şekilde oy kullandırılıyor” iddiası doğru olmadığını açıkladı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 31 merkezde 46 bin 901 seçmenin kaydırıldığını ifade etmişti.

AA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 16:50
‘Seyyar seçmenlere toplu oy kullandırılıyor’ iddiası: Saray’dan açıklama geldi
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada paylaşılan “Farklı illerden gelen seyyar seçmenlere toplu bir şekilde oy kullandırılıyor” iddialarına ilişkin açıklama yaptı. 

Açıklamada, Anayasanın 67. maddesinin birinci fıkrasında; yurttaşların, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahip olduğu vurgulandıktan sonra, aynı maddenin üçüncü fıkrasında; on sekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşının seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahip olduğu belirtildiği, beşinci fıkrasında da; ‘Silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar’ denilmek suretiyle seçme hakkının istisnaları gösterildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, polis ve jandarma personeli gibi rütbeli askerlerin de oy kullanabildiği belirtildi. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde bazı bölgelerde görevli olan kolluk kuvveti ve rütbeli askerlerin oy kullanması manipüle edildiği vurgulanan açıklamada, “Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yer alan askeri birliklerde görevli güvenlik personellerinin oy kullanacakları okullara ulaşımları, herhangi bir güvenlik zafiyeti yaşanmaması adına toplu bir şekilde sağlanmaktadır. Bahse konu güvenlik personelleri, sadece seçmen kayıtlarının olduğu seçim bölgelerinde oy kullanmaktadır. İddia edilenin aksine bölgelerde mükerrer oy kullanma, ihlal veya seçim güvenliğine ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Seçim güvenliğine ilişkin, sosyal medyada paylaşılan provokatif iddialara itibar etmeyiniz” ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ: 31 MERKEZDE 46 BİN SEÇMEN KAYDIRILDI

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında bazı illerde başta asker ve polis olmak üzere kamu görevlilerinin toplu şekilde taşınarak oy kullandırtılmasına tepki gösterdi. Doğan, her ihlali tek tek tespit ettiklerini söylemişti. Doğan 31 merkezde 46 bin 901 seçmenin kaydırıldığını açıkladı.

Doğan'ın söz konusu açıklaması şöyle:

“Ağrı Merkez: 4 bin 168, Ağrı Taşlıçay:204, Batman Hasankeyf: 280, Batman Gercüş 274, Bingöl Adaklı: 99, Bitlis Merkez: 51, Bitlis Tatvan: 726, Dersim Akpazar: 127, Diyarbakır Eğil, 1129, Diyarbakır Hazro: 797, Diyarbakır Kulp: 1929, Elazığ Karakoçan: 519, Erzurum Karaçoban 312, Hakkari Çukurca 3235, Hakkari Derecik 1979, Hakkari Yüksekova Esendere:953, Hakkari Şemdinli: 1886, Iğdır Merkez: 4 bin 382, Kars Merkez 3 bin 842, Mardin Dargeçit: 570, Mardin Savur: 978, Mersin Akdeniz: 460, Muş Malazgirt 609, Siirt Eruh:1071, Siirt Kurtalan 688, Siirt Pervari: 33, Siirt Merkez 6 bin 328, Şırnak Beytüşşebap 828, Şırnak Güçlükonak 494, Şırnak Merkez 6 bin 541, Şırnak Uludere 1409. Toplam kaydırılan seçmen sayısı 46 bin 901.”


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