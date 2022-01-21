Sezen Aksu'yu hedef almıştı: CHP'den Erdoğan'a çok sert tepki

Cuma namazının ardından yaptığı konuşmada isim vermeden Sezen Aksu’yu hedef alan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz; o dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir” dedi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından Erdoğan'a çok sert tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2022 Cuma, 21:38
Sezen Aksu'yu hedef almıştı: CHP'den Erdoğan'a çok sert tepki
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Cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kılan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namazın ardından yaptığı konuşmada isim vermeden sanatçı Sezen Aksu’yu hedef aldı.

Sezen Aksu, 2017’de yaptığı bir şarkıda geçen "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı ve yandaşlar tarafından hedef gösterilmişti.

Cuma namazı ardından mihraba çıkarak konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

  • Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir.

CHP'DEN ÇOK SER TEPKİ

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından, Sezen Aksu'yu hedef alan Erdoğan'a çok sert tepki gösterdi. Özel, "Türkiye'yi sanatçılarının, aydınlarının, gençlerinin sindirildiği bir 3'üncü dünya ülkesine çevirmenize izin vermeyeceğiz!!!" ifadelerine yer verdi.

Özel'in paylaşımı şu şekilde: 
  • Karşımızda artık tükenmiş umudunu hamasete gerilim ve şiddete bağlamış bir Tayyip Erdoğan var. Sezen Aksu'yu hedef göstermenize sessiz kalacak değiliz. Türkiye'yi sanatçılarının, aydınlarının, gençlerinin sindirildiği bir 3'üncü dünya ülkesine çevirmenize izin vermeyeceğiz!!!

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