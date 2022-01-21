Sezen Aksu'yu hedef almıştı: CHP'den Erdoğan'a çok sert tepki

21 Ocak 2022 Cuma, 21:38

Cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kılan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namazın ardından yaptığı konuşmada isim vermeden sanatçı Sezen Aksu’yu hedef aldı.

Sezen Aksu, 2017’de yaptığı bir şarkıda geçen "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı ve yandaşlar tarafından hedef gösterilmişti.

Cuma namazı ardından mihraba çıkarak konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir.

CHP'DEN ÇOK SER TEPKİ

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından, Sezen Aksu'yu hedef alan Erdoğan'a çok sert tepki gösterdi. Özel, "Türkiye'yi sanatçılarının, aydınlarının, gençlerinin sindirildiği bir 3'üncü dünya ülkesine çevirmenize izin vermeyeceğiz!!!" ifadelerine yer verdi.