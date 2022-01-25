Sezen Aksu'yu ‘kafalarına sıkacağız’ diyerek tehdit etmişti: AKP'li ismin aldığı kamu ihalesi sayısı pes dedirtti!

25 Ocak 2022 Salı, 21:33

Sanatçı Sezen Aksu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan ve yaptığı açıklamada “kafalarına sıkacağız” ifadelerini kullanan, “15 Temmuz Gazileri Platformu” Başkanı Erol Bulut, çoğunluğu AKP’li belediyeler olmak üzere kamu kurumlarından şimdiye kadar yarım milyar lirayı aşkın 48 ihale aldı.

Çağlayan Adliyesi önündeki basın açıklamasında Sezen Aksu’yu şeytanın yolundan gitmekle itham eden, müslümanların sinir uçlarının sonuna kadar zorlandığını ve “Sabrımız taştı artık” diyen Erol Bulut, konuşmasının “İçişleri Bakanımızın dediği gibi beyinlerine sıkacağız, kafalarına ve inlerinde hepsini ezeceğiz. Dağda Kandil’i PKK’yı nasıl eziyorsak şu anda onları savunanlara da bunu buradan bir kez daha söylemek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

500 MİLYONU AŞKIN DEĞERDE 48 İHALE

BirGün'de yer alan habere göre, Mavi Yeşil Turizm Gıda İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şirketi’nin yüzde 50 ortağı da olan Erol Bulut, özellikle AKP’li belediyelerden aldığı çok sayıda ihale ile biliniyor. Son 4 yılda, büyük bir çoğunluğu AKP’li belediyeler olmak üzere çeşitli kamu kurumlarından 48 ihale aldı. 48 ihalenin toplam bedeli 500 milyon TL’yi aştı. Mavi Yeşil firması son olarak geçen ay Kartal Belediyesi’nden 63 milyon 638 bin TL bedelli bir ihale aldı.

Öte yandan Erol Bulut’un oğlu Yunus Emre Bulut’un firması Jet Kar Turizm Nakliye Taşımacılık Otomotiv San. Ve Tic. Ltd. Şirketi de, yine geçen ay Eyüpsultan Belediyesi’nden 12 milyon 499 bin 156 TL’lik ihale aldı.

AKP’DEN ADAY ADAYI OLMUŞTU

“Kafalarına sıkacağız” diyen Erol Bulut, 2018 milletvekili seçimleri için AKP’den İstanbul 3. Bölge’den milletvekili aday adayı olmuştu.

27 Nisan 2018’de AKP İstanbul İl Başkanlığı’na verdiği adaylık dilekçesi sonrasında bir basın açıklaması yapan Bulut özetle şunları söylemişti: