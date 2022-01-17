Milli Beka Hareketi'nden Sezen Aksu'ya tehdit
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, sosyal medya hesabından 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı nedeniyle hedef gösterilen Sezen Aksu'yu tehdit eden bir paylaşımda bulundu.
Ünlü şarkıcı Sezen Aksu'nun 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri tepki çekmişti.
Aksu, AKP’ye yakınlığıyla bilinen kişi ve gruplar tarafından hedef gösterildi.
"YARIN KAPINDAYIZ"
Son olarak yine AKP'ye yakınlığıyla bilinen Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, sosyal medya hesabından Sezen Aksu'yu tehdit ederek, evinin önünde açıklama yapacaklarını söyledi.
Şahin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "14 Temmuz 2016’da 'CUNTA' imalı şarkının sözlerini yazan, dün de dini hassasiyetlerimize hakaret içeren şarkı sözlerini piyasaya sürerek kinini kusan, FETÖ'nün 'aziz dostum' dediği Sami Yıldırım’ın kızı #sezenaksu yarın 20:30’da kapındayız…" dedi.
14 Temmuz 2016’da “CUNTA” imalı şarkının sözlerini yazan, dün de dini hassasiyetlerimize hakaret içeren şarkı sözlerini piyasaya sürerek kinini kusan, fetönun “aziz dostum” dediği sami yıldırım’ın kızı #sezenaksu yarın 20:30’da kapındayız… #Boşbakan #GizliÇıkış #Teşkilat Şaka pic.twitter.com/Zck6Be36wc— Murat Şahin ???? (@muratsahin2023) January 16, 2022
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