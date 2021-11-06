Son dakika... SGK Başkan Yardımcısı Mustafa Apaydın görevden alındı

Son dakika... Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. SGK Başkanı Yardımcısı ile Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Apaydın görevden alındı.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2021 Cumartesi, 02:25
Son dakika... SGK Başkan Yardımcısı Mustafa Apaydın görevden alındı
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Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlandı.


GÖREVDEN ALINDI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Başkan Yardımcısı İsmail Yılmaz ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Apaydın görevden alındı.

Söz konusu görevden almalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4'üncü maddesi gereğince gerçekleştirildi.


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