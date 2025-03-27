SGK toplam 23 ildeki taşınmazını ihaleye çıkardı: Satılık hastane, belediye!

Yayınlanma: 27.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 27.03.2025 - 04:00

SGK Başkanlığı’nın dün yayınladığı duyuruya göre, mülkiyeti kuruma ait olan gayrimenkuller satılacak. Satılacak gayrimenkuller Adana’dan Elazığ’a, Edirne’den Hatay’a kadar 23 farklı ilde bulunuyor. Satılacak toplam gayrimenkul sayısı ise 100. Satılacak yerler arasında arsalar çoğunlukta. Park alanları, konut alanları, ticaret alanları, bürolar, tarlalar asma katlı işyerleri, dükkanlar, resmi kurum alanları, akaryakıt ve servis istasyonu gibi yerler satılacak.

BELEDİYE BİNASI, HASTANE

Ordu Fatsa Mustafa Kemal Paşa’da ise kargir belediye binası satılacak. Bu belediye binasının tahmini satış değeri 37 milyon 500 bin lira olarak belirlendi. Satılacak hastane ve bahçesi ise Elazığ Maden Camikebir’de bulunuyor. Tahmini değeri ise 1 milyon 830 bin lira. Bunun dışında değeri 980 bin lira olan yerler de var, 410 milyon lira olan yerler de... İhaleler nisan ayında yapılacak. Gayrimenkuller, kurum internet sitesinde yer alan elektronik satış portalı üzerinden açık artırma usulü ile 21-30 nisan tarihleri arasında ihale edilecek. Her bir ihale sitede bir gün boyunca devam edecek.