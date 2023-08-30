SGK Uzmanı Ali Duman Cumhuriyet TV'de anlattı: Hakem kurulu toplantısından ne çıkacak?

Yayınlanma: 30.08.2023 - 11:49

Güncelleme: 30.08.2023 - 12:01

Memur ve memur emeklisinin iki yıllık zam oranında gözler Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna çevrildi. 26 Ağustosta ilk toplantısını gerçekleştiren kurul, dün dördüncü toplantısını yaptı.

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesinde, müzakerelerin ardından Kamu işveren Heyeti ile yetkili Konfederasyon Memur-Sen, genel zam oranlarında anlaşma sağlayamadı.

Nihai karar 31 Ağustos Perşembe günü yapılacak toplantıda çıkacak.

"SALT ÇOĞUNLUK CUMHURBAŞKANLIĞI ÜYELERİNDE"

Konuya ilişkin Cumhuriyet TV yayınına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, bundan önceki hakem kurullarının almış olduğu kararlara bakıldığında, kamu işvereni teklifine yakın kararlar alındığını belirtti ve şöyle devam etti:

"Zaten hakem kurulu heyeti 11 kişiden oluşmakta, bunlardan 7'si Cumhurbaşkanlığınca atanıyor, 4 tanesi ise memur sendikalarının temsilcileri. Bir kişi fazla sayıyı yakalayan taraf hakem kurulu kararını almış oluyor. Cumhurbaşkanlığı sayısı salt çoğunluk sayısının üstünde."

NİHAİ KARAR PERŞEMBE!

Duman, "Memur sendikalarının talebiyle kamu işvereninin vermiş olduğu teklif arasında ciddi bir makas var. Bu makastan dolayı uzlaşma sağlanamıyor. Yine de hakem kurulunun kararının ne olacağını bilemiyoruz. Perşembe nihai karar verilecek ve o karardan dönüş yok, mahkeme yolu kapalı. Ben kamu işvereninin teklifine yakın bir karar alınacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MEMURA SEYYANEN ZAM VAR MI?

"Seyyanen zammın emekli memurlara da yapılması lazım" diyen Duman sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Aylık bağlama oranı diye bir şey var. Seyyanen zammın emekli memura verilmemesi sonucu çalışan memur ile arasında ciddi bir fark oluştu. On bin lira bile almayan emekli memur çalışsa 22 bin lira alıyor. Çalıştığı ücretin yüzde 45'i oranında emekli maaşı almış oluyor. SSK ve BAĞKUR'da bile bu oran yüzde 60'ın altında kalmaz. Bu konu toplu sözleşmede de görüşülecek, bunla ilgili nihai kararı bekliyoruz."