SGK'dan duyuru: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
SGK’dan yapılan açıklamada 7326 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında 1 milyon 190 bin kişi 61 milyar liralık borcu için başvurduğu, bugüne kadar 1 milyar 120 milyon liralık kısım ise peşin ödendiği belirtildi.
7326 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında SGK’ya 1 milyon 190 bin kişi 61 milyar liralık borcu için başvurdu. Bugüne kadar 1 milyar 120 milyon liralık kısım ise peşin ödendi.
SGK’dan yapılan açıklamada, vergi ve bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren ve 9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu’na başvuruların 30 Eylül itibarıyla sona erdiği hatırlatıldı.
TAKSİT UYARISI
Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemeleri 30 Kasım 2021 tarihine kadar yapılabilecek. İkinci taksitin ise yılbaşına kadar ödenmesi gerekiyor. İlk iki taksiti zamanında ödemeyen kişilerin, yapılandırmaları bozulacak.
Kanun kapsamında Nisan 2021 ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş SGK sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, işsizlik sigorta primleri, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları ve 4b (BAĞ-KUR) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar yapılandırıldı.
ÖDEMELER NERELERDEN YAPILABİLİR?
Yapılandırma kapsamındaki borçların gecikme zammı ve cezası ile kanuni faizi silinerek borç tutarları, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncelleniyor. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı, iki taksitle ödemede ise yüzde 50’si siliniyor.
Yapılandırılmış prim borcu ödemeleri e-Devlet yanı sıra SGK’nın anlaşmalı olduğu bankaların şubeleri, ATM’leri, internet veya mobil bankacılığından da yapılabiliyor.
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