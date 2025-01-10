SGK'den belediyelere çifte standart: AKP'li başkan SGK borçlarını cami devrederek sildirmiş

Yayınlanma: 10.01.2025 - 19:22

Güncelleme: 10.01.2025 - 19:22

AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın geçen ay vergi ve sigorta borcu olmadığını açıklamıştı. ANKA Haber Ajansı'nın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin meclis kararları üzerinden yaptığı araştırmada Belediye Meclisi'nin pek çok kez gayrimenkul takası yöntemiyle borçlarını kapattığı tespit edildi.

Belediye Meclisi'nin geçen ayki toplantısında, üzerinde "Yazlık Ilıca Cami" bulunan, 268 ada, 7 parselin, belediyenin vergi borçlarından mahsup edilmek üzere Maliye Hazinesine devredilmesi için karar alındı. Söz konusu caminin bitişiğinde bulunan boş durumdaki 6 nolu parselin de, eylül ayı meclis toplantısında yine vergi borcuna karşılık Maliye Hazinesi’ne devredilmesi yönünde karar alınmıştı. Ayrıca aynı toplantıda, üzerinde “Yahya Kaptan Merkez Cami” bulunan, Mehmet Ali Paşa Mahallesi 1530 ada 1 parselin de, belediyenin vergi borcuna karşılık Maliye Hazinesi’ne devredilmesine karar verilmişti.

“SGK BORÇLARINA KARŞILIK ARSA”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15 Ağustos 2024 tarihli toplantısında, oy çokluğu ile alınan kararda, özetle şöyle denildi:

"İzmit Körfez Mahallesi 478 ada, 73 parsel sayılı taşınmazın satılması, ihtiyaç duyulması halinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilere ait Belediyemizce uygun görülen taşınmazlarla, Belediyemizce mülkü kamulaştırılan mülk sahiplerinin taşınmazları ile satın alınacak taşınmaz maliklerinin taşınmazları ile kamu yararı gereği takas, trampa edilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarına bedeli mukabilinde devir edilmesi, Belediyemizin vergi borçlarına karşılık Maliye Hazinesine, prim borçlarına karşılık Sosyal Güvenlik Kurumuna devir edilmesi ve konuyla ilgili işlemler yürütmek üzere Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına ve Encümenine yetki verilmesi…"

"DİNİ İHTİSAS MERKEZİ DE VERGİ BORCUNA GİTTİ"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23 Ocak 2024 tarihli toplantısında Başiskele ilçesi Yuvacık Mahallesi'nde bulunan 351 ada 2 parsel sayılı 12 bin 473 buçuk metrekare yüzölçümlü taşınmazın Belediyenin vergi borçlarından mahsup edilerek Maliye Hazinesine devredilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Söz konusu parselin üzerinde ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptırdığı “Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi” bulunuyor.

“KURAN KURSU VE ŞADIRVAN DA BORÇLARA SAYILDI”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15 Nisan 2021 tarihli toplantısında vergi borçlarına karşılık 2 parselin Maliye Hazine devredilmesi kararı oybirliğiyle alındı. Kararla İzmit Cedit Mahallesi 4104 ada 12 nolu parsel ile Gölcük İhsaniye Mahallesi 268 ada 27 nolu parsel taşınmazları Maliye Hazinesi'ne devredildi. 268 ada 27 nolu parsel üzerinde "2. Abdülhamid Han 04-06 Yaş Kuran Kursu" binası ve altında şadırvan yer alıyor. 4104 ada 12 nolu parsel ise, daha önce meclis kararı ile dini tesis alanına alınmıştı ve bitişik parselde Hacı Necatibey Cami bulunuyor.

14 Kasım 2019 tarihli meclis toplantısında ise İzmit ilçesinde 3, Gölcük ilçesinde 4, Kartepe ilçesinde 7, Körfez ilçesinde 1, Başiskele ilçesinde 2 adet taşınmazın Belediyenin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na olan prim borçlarından mahsup edilmek üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na devredilmesi teklif edildi. Aynı tarihteki toplantıda mülkiyeti belediyeye ait 6 adet taşınmazın da vergi borçlarından mahsup edilmek üzere Maliye Hazinesine devredilmesi teklif edildi.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a belediyelerin SGK borçlarına yönelik talimat vermiş ve "Kendilerini daha kararlı bir şekilde silkelemende fayda var" demişti.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB’nin SGK borçlarına yönelik, “SGK’ya, bol miktarda gayrimenkul göstermemize rağmen kabul etmiyorlar. Bunun sebebi belli: CHP'li belediyelerin başarılı çalışmalarının önüne geçmek, engel olmak" şeklinde konuşmuştu.