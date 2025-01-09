Ölen vekilin ailesine 115 bin SGK'lının ailesine 4 bin TL: 'Yaşarken de ölürken de adaletsiz'

Yayınlanma: 09.01.2025 - 17:14

Güncelleme: 09.01.2025 - 17:14

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, "Yaşarken de ölürken de adaletsiz!" ifadelerini kullandığı sosyal medya paylaşımında cenaze yardımlarındaki adaletsizliğe dikkat çekti.

Bingöl, milletvekilleri, memurlar ve SGK'lı çalışanların yakınlarına yapılan cenaze yardımlarının tutarlarını sosyal medya hesabında paylaştı.

SGK'lı çalışanlar ile vekil yakınlarına verilen destekte 23 katlık fark dikkat çekti.

2025 yılında yapılan cenaze yardımı tutarları şöyle sıralandı:

“Vekil öldüğünde 115 bin 431 TL, emekli vekil öldüğünde 57 bin 715 TL, devlet memuru öldüğünde en düşük 19 bin 238 TL’den az olmamak üzere, SGK’lı öldüğünde 4 bin 888 TL olmak üzere, yakınlarına cenaze yardımı ödenmektedir.”

Yaşarken de, ölürken de adaletsiz!

2025 yılında;

-Vekil öldüğünde 115.431 TL,

-Emekli vekil öldüğünde 57.715 TL,

-Devlet memuru öldüğünde en düşük 19.238 TL’den az olmamak üzere,

-SGK’lı öldüğünde 4.888 TL olmak üzere, yakınlarına cenaze yardımı ödenmektedir. — Ozan Bingöl (@ozanbingoll) January 9, 2025

SGK'LININ CENAZE YARDIMI MEZAR YERİNE YETMİYOR

Bingöl, SGK’lının aldığı cenaze yardımının mezar yeri ücretine yetmediğini vurguladı. 2020 yılı itibarıyla Ankara’daki mezar yeri fiyatları, bölgelere ve belediyelere göre farklılık gösteriyor. Örneğin, Karşıyaka, Cebeci Asri, Gölbaşı ve Bağlum Mezarlıklarında aile kabristanlıklarının fiyatı 30 bin TL, diğer bölgelerde ise fiyatlar 10 bin ile 15 bin TL arasında değişiyor.

İstanbul'da ise mezar yerlerinin fiyatları, mezarlığın grubuna göre farklılık arz ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025 yılı itibarıyla belirlenen tarifeye göre, Karacaahmet, Nakkaştepe, Zincirlikuyu gibi mezarlıklarda mezar yerlerinin fiyatı 111 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Ayrıca, İstanbul'daki mezar yeri ücretleri, bulunduğu grup ve bölgelere göre 4 bin 470 TL ile 44 bin 788 TL arasında değişiyor.